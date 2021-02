Semapa dispara 24% com OPA da família Queiroz Pereira e contagia Navigator

O PSI-20 sobe 1,83% e lidera valorizações na Europa com a subida das ações da Semapa (dona da Navigator e da Secil) de 23,58% depois do anúncio preliminar da Oferta Pública de Aquisição (OPA) de ontem lançada pela holding familiar Sodim sobre a totalidade das ações não detidas pelas holdings familiares.

A oferta é a 11,40 euros por ação e incide sobre os 27,303% de ações representativas do capital que a família Queiroz Pereira não detém. O oferta avalia a Semapa em cerca de 930 milhões de euros.

A cotação da Semapa supera já o valor da OPA que foi lançada com um prémio de 20% face à cotação desta quinta-feira. A família Queiroz Pereira condiciona a OPA a 90% e admite o lançamento subsequente de uma oferta potestativa para retirar a Semapa de bolsa.

De acordo com o anúncio preliminar publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ontem, a Sodim detém, diretamente e através da Cimo, 58.438.334 ações representativas de 71,906% do capital social da Semapa e 73,167% dos direitos de voto da Semapa. Mas como as três filhas de Pedro Queiroz Pereira – Mafalda, Filipa e Lua – têm ações, a fasquia detida pela família sobe para 72,697% do capital e 73,972% dos votos.

“É condição de sucesso da OPA que a Sodim passe a deter, em consequência da mesma, 90% dos direitos de voto na Semapa. A Sodim reservou-se o direito de, na sua inteira discricionariedade, renunciar à condição de sucesso acima descrita nas 24 horas subsequentes ao apuramento dos resultados da OPA”, refere a Sodim em comunicado.

A OPA abrange os 1,723% que a Semapa detém em ações próprias.

A subida da Semapa está a contagiar a Navigator que sobe em bolsa +4,14% para 2,77 euros.

Se a OPA tiver sucesso apenas ficará cotada em bolsa esta empresa de pasta e papel.

A subida da Semapa e Navigator estão a ofuscar a subida das ações do BCP, o banco que apresenta contas na próxima semana têm as ações a subirem +2,66% para 0,1233 euros. A EDP Renováveis valoriza +2,10% para 19,46 euros e a Ibersol avança +5,60% para 5,28 euros nesta altura (11h38).

Em queda apenas se encontram as ações da Ramada (-1,92%); da EDP -0,44%; da Galp (-0,44%) e da Jerónimo Martins (-0,27%).

Na Europa o verde predomina, com Londres a ser a principal exceção com o FTSE está a cair.

O analista do Millennium BCP Investment Banking, diz, na sua análise, que “a sinalização de que a atividade industrial na zona euro terá registado uma aceleração surpreendente no ritmo de expansão em fevereiro, ofuscando um leve agravamento na contração do setor de serviços, pode dar algum ânimo aos investidores”.

“No Reino Unido, onde a vacinação contra o coronavírus se encontra numa fase mais avançada, a atividade surpreendeu pela positiva em ambos os setores. Um estudo em Israel da vacina da Pzifer apontou para uma redução de 85% nas infeções com apenas a primeira dose, conferindo otimismo no combate à pandemia”, refere a Mtrader.

“Na reação a contas empresariais temos respostas positivas de Moncler, Danone, Be Semiconductor, enquanto a Renault é castigada pelos prejuízos acima do previsto e pelo alerta deixado para 2021”, escreve Ramiro Loureiro d BCP.

O petróleo está a cair 1,8% em Londres para 62,78 dólares.

Já o euro sobe 0,36% para 1,2135 dólares.