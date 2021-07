Semapa vê lucros crescerem mais do dobro até aos 73 milhões de euros

A Semapa registou um resultado líquido de 73,1 milhões de euros no primeiro semestre do ano, mais do dobro dos 30,3 milhões verificados em igual período de 2020. Segundo os números divulgados esta sexta-feira pela cotada na bolsa lisboeta, o seu volume de negócios também subiu, registando 971,4 milhões de euros na primeira metade do ano.

A subida homóloga de 3,1% no volume de negócios da empresa foi motivada por crescimentos em todos os segmentos. A pasta de papel, na qual se foca a Navigator, foi responsável por 714,6 milhões de euros, mais 2,7% do que em igual período do ano passado, enquanto a Secil, que atua na área do cimento, viu um incremento de 3,2% no seu volume de negócios, que atingiu assim os 237,9 milhões de euros. Por fim, a divisão de ambiente, representada pela ETSA, registou o maior crescimento, com mais 20,4% a significarem 18,9 milhões de euros de volume de negócios.

Os lucros da empresa antes de juros, impostos, amortizações e depreciações (EBITDA) atingiram os 224,8 milhões de euros, o que compara com os 203,3 milhões de euros registados em igual período do ano passado. A comunicação da empresa detalha ainda que este indicador foi mais forte no segundo trimestre de 2021 do que no primeiro, tendo crescido 9,9 milhões de euros, e superior ao do período homólogo de 2020 em 33,1 milhões de euros.

A Semapa reporta ainda um decréscimo da sua dívida líquida, que recuou 72,6 milhões de euros, cifrando-se agora em 1.142,9 milhões de euros. Destaque ainda para o investimento da empresa no período em questão, que totalizou 53 milhões de euros. Este valor fica abaixo da sua comparação homóloga em 2020, quando se verificaram 65 milhões de euros investidos.