Sempre colado ao telemóvel? Esta aplicação impede os ‘zombies’ dos smartphones de serem atropelados

Os criadores deste novo sistema de segurança rodoviário foram motivados pela crescente preocupação de cada vez mais pedestres andarem fixamente a olhar para os telemóveis, o que influência as já altas taxas de acidentes e ferimentos na Coreia do Sul.

O Instituto Coreano de Engenharia Civil e Tecnologia da Construção (KICT, na sigla em inglês), estatal, acredita que o seu sistema de luzes intermitentes nas passadeiras pode ser útil tanto para os pedestres como para os motoristas. Os testes que envolveram cerca de mil veículos, indicam que as luzes provaram ser eficazes 83,4% das vezes, escreve a ”Reuters”.

Além das luzes LED vermelhas, amarelas e azuis no chão, os “smombies” – ‘zombies’ de ‘smartphones’ – serão avisados ​​através de um laser que será projetado a partir dos postes de energia e um alerta enviado aos telemóveis através de uma aplicação que poderá ser instalada posteriormente.

O sistema de alerta multidimensional é operado por sensores de radar e câmaras térmicas e vem com um preço de 15 milhões de won (cerca de 11,4 milhões de euros) por cruzamento.

Em 2017, mais de 1.600 mil pedestres foram mortos em acidentes rodoviários, o que representa cerca de 40% do total de mortes no trânsito, segundo dados do Traffic Accident Analysis System.