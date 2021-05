No rescaldo de uma convenção do Bloco de Esquerda em que a oposição interna ganhou peso, o líder interino do grupo de parlamentar aponta os próximos desafios de um partido que se orgulha do papel de escrutínio dos seus deputados em dossiers como o do Novo Banco.

Mas Jorge Costa deixa claro que os bloquistas mantêm confiança na negociação de um Orçamento do Estado para 2022 que possam viabilizar, ao contrário do anterior.