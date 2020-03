Serviços não financeiros em Cabo Verde com variação anual de 7% em 2019

A variação de negócios nos serviços mercantis não financeiros em Cabo Verde em 2019 de 7%, uma subida de 1,7 pontos percentuais (p.p.) face ao ano anterior, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) cabo-verdiano divulgados esta terça-feira.

De acordo com os indicadores de actividades do sector dos serviços apurados pelo INE, os índices de emprego a tempo integral e total registaram variações anuais de 1,9% e 2,3%, respectivamente. Enquanto o índice de remunerações brutas registou um aumento de 4,2%.

Em 2019, avançou o INE, as secções de comércio por grosso, reparação de veículos automóveis e motociclos, e de alojamento e restauração apresentaram contributos mais relevantes para a variação do índice agregado (3,3, 1,6 e 2,2 p.p., respetivamente), em resultado de variações de 5,4%,16,8% e 12,8%, pela mesma ordem.

O organismo de estatística avançou ainda que a taxa de variação anual registada pelo índice de remunerações brutas, em 2019, foi de 4,2%, valor superior em 0,5 p.p. face ao registado no ano anterior.

Os Indicadores de Atividade do Setor dos Serviços têm por objectivo, conforme explicou o INE, proporcionar, através dos índices de Volume de Negócios, Emprego e Remunerações nos serviços, indicadores de evolução do mercado de bens e serviços neste sector.

A instituição fez saber ainda que estes índices são calculados com base no inquérito aos indicadores de actividade do sector serviços. Trata-se de um inquérito amostral realizado essencialmente por recolha directa junto de unidades estatísticas (empresas), sediadas no território nacional.