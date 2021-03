Sérvulo promove encontro com António Costa e Silva

O encontro consistirá numa conversa informal do professor universitário com três sócios da sociedade de advogados: Rui Medeiros (Direito Público e Arbitragem), Diogo Feio (Direito Fiscal, Arbitragem Tributária e Direito do Desporto) e Ana Luísa Guimarães (Direito Público). Em análise vão estar as orientações daquele plano que visa guiar a recuperação dos efeitos económicos adversos causados pela pandemia de Covid-19.

O evento será transmitido em streaming na JE TV (em www.jornaleconomico.pt), a partir das 15h00 do dia 11 de março. O Jornal Económico fará a cobertura editorial da conversa, no site e na edição impressa da próxima semana. Além disso, Diogo Feio, sócio da Sérvulo, será o convidado da próxima edição do Falar Direito, o programa de advocacia da JE TV, que será transmitido na próxima segunda feira. Nesse programa serão divulgados mais detalhes sobre o evento.

Leitores do Jornal Económico poderão enviar questões até domingo, dia 7

Os leitores do JE poderão enviar questões para colocar aos oradores do evento, para o endereço editorial@jornaleconomico.pt, até ao próximo domingo, dia 7 de março. As melhores questões serão selecionadas pela organização e distribuídas pelo professor Costa e Silva e pelos outros oradores do encontro