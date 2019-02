Sete destinos em Portugal para festejar o Carnaval

A época carnavalesca está a aproximar-se e, se não vai voar até ao Rio de Janeiro, o Momondo reuniu sete destinos em Portugal para festejar, de Aveiro a Loulé ou até no Arquipélago da Madeira. A oferta é variada e, se na cidade de Torres Vedras reinam as ‘matrafonas’ na de Loulé são os desfiles ao estilo brasileiro que fazem os encantos dos fãs do Entrudo. Na galeria poderá consultar as principais escolhas do motor de busca de agências de viagens e companhias áreas.

Torres Vedras É sem dúvida um dos mais conhecidos do país, talvez pela quantidade inesgotável de programas que preenchem os cinco dias de festa, caracterizados pelos desfiles de carros alegóricos, seguidos de música e festa nos bares e palcos dispersos pelo centro histórico. Candidato a Património Nacional Imaterial da UNESCO, o Carnaval de Torres Vedras promete ser uma das festas do ano.

Alcobaça O centro histórico de Alcobaça é completamente transformado de forma a receber o Carnaval, festejado com grande inspiração nas tradições brasileiras. O símbolo é a tenda montada à frente do Mosteiro de Alcobaça, que recebe milhares de pessoas em festa até ao amanhecer. A não perder também são os vários DJ de renome, que têm vindo a ser a grande atração dos festejos.

Sesimbra Se quiser ficar mais perto de Lisboa, sem ficar de fora da diversão, o melhor é escolher o Carnaval de Sesimbra. A comunidade local tem um papel importante e conta com a participação de desfiles, escolas de samba e grupos recreativos. Mesmo em cima do mar, as propostas de música ao vivo, bares de praia e peixe grelhado, a fazer lembrar as férias, são sempre absolutamente imperdíveis.

Loulé Mais a sul, em Loulé, festeja-se um dos carnavais mais quentes do país. Nesta festa, no Algarve, os motivos brasileiros são evidentes, o que se nota até pela roupa reduzida que os participantes dos desfiles vestem. Não perca também os carros alegóricos que contam com notas de sátira política e social, pensadas pelas escolas locais.

Ovar O Carnaval de Ovar, no distrito de Aveiro, merece uma visita pelo menos uma vez na vida. A alegria que se sente nos 10 dias de festa é contagiante, sendo seguro dizer que a cidade toda está em festa. A Aldeia do Carnaval, o recinto das festas, recebe milhares de pessoas, quer seja de dia ou noite.

Sines Com muita alegria e samba, o Alentejo também celebra em grande o Carnaval, sobretudo nesta cidade. A crítica político-social também se faz ouvir, com apontamentos sobre as figuras nacionais de maior relevo nas suas áreas. O ideal é escolher uma boa máscara e passear pelas ruelas de Sines, em busca da melhor festa. Para o final do dia, percorra a marginal e descubra nas praias espaços de diversão noturna.