Sete municípios portugueses têm casas com preços superiores a 1.500 euros/m2

No segundo trimestre de 2018 (últimos 12 meses), existiram sete municípios que registaram o preço mediano mais elevado do país com valores acima de 1.500 euros/m2, com Lisboa (2.753 euros/m2) a ser o que valor mais elevado verificou, seguido por Cascais (2.100 euros/m2), Loulé (1.846 euros/m2), Oeiras (1.819 euros/m2), Lagos (1.744 euros/m2), Albufeira (1.631 euros/m2) e Tavira (1.594 euros/m2), segundo os dados revelados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Neste período o preço mediano de alojamentos familiares em Portugal foi de 969 euros/m2, registando um aumento de +2% relativamente ao trimestre anterior e +8,15% em relação ao trimestre homólogo. O preço mediano da habitação manteve-se acima do valor nacional nas regiões do Algarve (1.465 euros/m2), na Área Metropolitana de Lisboa (1.305 euros/m2 ) e na Região Autónoma da Madeira (1.159 euros/m2).

Os dados apontam ainda para 38 municípios que apresentaram um preço mediano de venda de habitação acima do valor nacional, localizados maioritariamente nas sub-regiões do Algarve (13 municípios) e na Área Metropolitana de Lisboa (11).

Porto regista pela primeira vez o segundo maior preço da habitação nas cidades com mais de 100 mil habitantes

Todas as cidades com mais de 100 mil habitantes registaram uma subida dos preços da habitação. As cidade do Porto (+24,7%), Lisboa (+23,4%), Amadora (+15,8%), Braga (12,3%), Funchal (10,4%) e de Vila Nova de Gaia (+10,3%) registaram as taxas de crescimento mais significativas, em relação ao período homólogo.

A ‘Invicta’ destaca-se por registar, pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2016, o segundo maior preço mediano de alojamentos familiares (1.460 euros/m2), depois de Lisboa e ultrapassando o valor da cidade do Funchal (1.439 euros/m2). Vila Nova de Gaia (902 euros/m2) e Braga (738 euros/m2) mantiveram, tal como em trimestres anteriores, preços abaixo do valor nacional.