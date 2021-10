Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum, Sheik do Dubai, visitou o pavilhão de Portugal no âmbito da Expo 2021, que este ano se realiza precisamente na cidade que faz parte dos Emirados Árabes Unidos. A exposição arrancou a um de outubro e, depois de um interregno de mais de 10 anos, Portugal voltou a marcar presença.

O Pavilhão de Portugal foi desenhado pelo arquiteto Miguel Saraiva da Saraiva+Associados e resulta de uma parceria com o Grupo Casais e invoca a caravela, símbolo da ligação de Portugal ao mundo e a praça, em calçada portuguesa. Trata-se de uma concept store – loja que apresenta produtos portugueses aos visitantes da primeira exposição mundial na região do Médio Oriente, África e Sul da Ásia (MEASA, na sigla inglesa), no ano do jubileu de ouro dos Emirados Árabes Unidos.

Segundo o comissário-geral de Portugal para a Expo 2020 no Dubai, Luís Castro Henriques, o pavilhão de Portugal conta com a participação de 40 empresas diferentes, que representam tudo o que Portugal tem para oferecer.

Além de estar localizado numa zona onde irão decorrer espetáculos, o pavilhão português está também na área da sustentabilidade (uma das três temáticas da Expo 2020 Dubai). Uma escolha de Portugal “por dois motivos: um prático e um conceptual”, afirma o comissário-geral.