Os lotes de escritórios de Alcântara do Grupo SIL, que chegaram a estar destinados ao BNP Paribas para a construção das suas instalações em Lisboa, foram vendidos, confirmou o Jornal Económico. Trata-se, segundo o presidente do Grupo SIL, Pedro Silveira, de dois lotes para construção de cerca de 37 mil metros quadrados (m2) de escritórios acima do solo, mais caves para estacionamento.

Fonte oficial da BedRock explicou ao Jornal Económico que “a Bedrock Capital Partners, gestora de ativos imobiliários nacional, concretizou a aquisição de dois lotes de terreno para construção de dois edifícios de escritórios em Alcântara, para um family office português com vista à sua detenção como activo de rendimento”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor