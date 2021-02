Sindicato dos Quadros marca reunião com Santander para falar da reestruturação

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) irá reunir com os trabalhadores do Banco Santander na próxima segunda-feira, dia 8 de fevereiro, às 18h00, a propósito da reestruturação em curso, anunciou em comunicado a instituição liderada por Paulo Gonçalves Marcos.

“O SNQTB pretende reunir os trabalhadores da instituição bancária para esclarecer e informar sobre os seus direitos, apelando à participação de todos que tenham dúvidas e em particular a quem recebeu propostas de rescisão por mútuo acordo (RMA) ou de mudança de local de trabalho”, adianta a nota.

O Sindicato defende que “é o nosso dever manter os nossos associados informados sobre a legislação que os protege e neste plenário iremos reforçar junto dos trabalhadores do Santander que é importante informarem-se dos seus direitos antes de tomarem qualquer decisão”.

O Santander Totta já veio a público dizer que até ao momento não tem qualquer “processo de rescisões por mútuo acordo” em curso.

“Temos vindo a acompanhar com muita atenção todos os processos de reorganização dos bancos em Portugal e já tomámos posição por diversas vezes em relação ao Santander. Recentemente, apelámos à comissão executiva do banco para ter em conta a atual situação em contexto de crise pandémica que o país atravessa”, refere o presidente do SNQTB, Paulo Gonçalves Marcos.

O plenário contará com a presença do presidente do SNQTB e será realizado online, mediante inscrição prévia.

O Santander em Portugal encerrou 60 balcões em 2020 e estima fechar mais cerca de 30 este trimestre, numa adaptação ao modelo de negócio que diz obrigatória para sobreviver, segundo uma carta enviada aos colaboradores.

“O SNQTB continuará a lutar pelos direitos dos trabalhadores, que estão abrangidos pelo cumprimento da Lei e do Acordo Coletivo do setor bancário, e não consente qualquer tipo de pressão por parte dos bancos e, se necessário, atuará junto das entidades legais e competentes para defesa dos interesses dos seus associados”, refere o sindicato em comunicado.