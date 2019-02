Siza Vieira destaca desempenho do setor agroalimentar nas exportações

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, destacou hoje o desempenho do setor agroalimentar nas exportações portuguesas, sublinhando a aposta das empresas na diversificação dos países de destino.

“O agroalimentar é o terceiro setor exportador, ainda no ano passado batemos o recorde de exportações a este nível”, disse o ministro na inauguração do Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas – SISAB Portugal 2019, que decorre em Lisboa.

Para o governante, o certame – que vai na 24.ª edição -, estabeleceu-se como uma “montra de referência” de Portugal para o mundo.

“Temos neste momento compradores de 130 países diferentes presentes nesta edição. E isto é um contributo muito importante para o setor”, destacou aos jornalistas.

Segundo Pedro Siza Vieira, todos os expositores que visitou esta manhã preveem a continuação de “um ano muito bom em termos de exportações”.

“Os vinhos, por exemplo, já demonstraram em janeiro crescimentos notáveis. São muito boas notícias. No setor agroalimentar as exportações crescem a um ritmo superior ao das importações e o défice da balança comercial tem vindo a reduzir muito significativamente”, disse.

Entre 2010 e 2018, as exportações cresceram 56%, sinalizou ainda o governante.

“As nossas exportações continuam a crescer, as nossas empresas estão mais competitivas, têm mais capacidade de afirmar os seus produtos no exterior. Tem sido feito um esforço de diversificação muito grande dos mercados, o vinho nos EUA, a carne de porco para a República Popular da China. Só este ano a partir do zero vamos atingir 100 milhões de euros de exportações de carne de porco para a China”, exemplificou.

Também no setor do turismo, continuou, Portugal está a crescer em mercados que não tinham praticamente expressão país.

“Uma economia mais exportadora tem que se abrir ao mundo e temos muito que oferecer ao mundo”, concluiu.

De acordo com os dados divulgados no início do mês pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), as exportações e as importações de bens aumentaram 5,3% e 8,0% em 2018, desacelerando face às subidas de 2017, e o défice comercial agravou-se para 17.130 milhões de euros.

Em 2017, as exportações e importações de bens tinham subido 10% e 13,1%, respetivamente.