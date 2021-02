SL Benfica: porque está a falhar o maior investimento da história? Hoje há “Jogo Económico”

105 milhões de euros. Este foi o valor do maior investimento da história do futebol português, no ano em que o SL Benfica resgatou Jorge Jesus para o futebol português. O treinador prometeu que a equipa iria jogar o triplo mas pouco depois, falhou o objetivo de entrar na Liga dos Campeões e a SAD foi obrigada a vender Rúben Dias.

Porque está a falhar a equipa depois de tanto dinheiro investido? Poderá Jesus protagonizar o plano B na Luz? Quem é o maior responsável pela época menos conseguida das águias? Estas são algumas questões para serem respondidas neste programa por Luís Vilar, diretor da Faculdade de Ciências da Saúde e do Desporto da Universidade Europeia e António Simões, ex-jogador e treinador.

O programa ‘Jogo Económico’ é um espaço de debate sobre a economia do desporto da autoria e com a moderação de José Carlos Lourinho, editor do “Jornal Económico” e que conta com um painel de residente constituído por Shrikesh Laxmidas, diretor-adjunto do JE, Leonardo Ralha, subdiretor do JE, o redator principal do JE, João Marcelino e o economista e ex-futebolista Diogo Luís.