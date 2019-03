Solução à vista para os Lesados do Banif

Iniciou-se hoje, sob a égide da Ordem dos Advogados e a participação de representantes do Governo, o processo conducente à solução dos Lesados do Banif, que culminará com a constituição do Fundo Financeiro destinado ao pagamento dos valores respectivos, anunciou em comunicado a associação dos lesados.

“Em reunião alargada hoje à tarde na sede da Ordem dos Advogados, presidida pelo próprio Bastonário, Guilherme Figueiredo, foram apresentados os três peritos (personalidades independentes e de prestígio do mundo judiciário) que, num prazo máximo de 90 dias, irão analisar, um por um, os casos dos vários Lesados do Banif e assim criarem condições para a consequente constituição do referido Fundo Financeiro, sob a égide da CMVM, Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários”, disse.

Na reunião de hoje, além do Bastonário da Ordem dos Advogados e do Vice-Presidente, Ricardo Brazete, participaram ainda, nomeadamente, a representante do gabinete do Primeiro-Ministro, o representante do Ministério das Finanças, o representante da Patris (entidade tendo em vista a futura constituição do Fundo Financeiro) e uma representação da ALBOA, Associação dos Lesados do Banif, chefiada pelo seu Presidente, Jacinto Silva.

Nesta solução extra-judicial adoptada para os Lesados Banif, a Ordem dos Advogados surge assim como Comissão Arbitral, num processo que tem a concordância do Governo.