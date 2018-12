Sonae, Ibersol e Galp lideram perdas com PSI 20 em terreno negativo

O principal índice bolsista português, PSI 20, perde 0,38%, para 4.824,23 pontos, numa altura em que as principais praças europeias não têm uma tendência definida. Esta quinta-feira é dia de reunião do Conselho Europeu, sendo que o Brexit e a sobrevivência de May, bem como as questões orçamentais italianas podem ditar o rumo do mercado, na Europa.

Entre as principais praças europeias, o alemão Dax perde 0,02%, o francês CAC 40 cai 0,06% e o holandês AEX recua 0,21%. Já o britânico FTSE 100 avança 0,03%, o espanhol IBEX 35 cresce 0,60% e o italiano FTSE MIB sobe 0,79%.

A cedência de Itália às exigências orçamentais de Bruxelas, que reajustará o défice de 2019 de 2,4% para 2,04%, pode estar a contribuir para as subidas na Europa.

Já a instabilidade quanto à permanência de Theresa May na chefia do governo britânico pode condicionar tendências. Na noite de quarta-feira, a primeira-ministra britânica evitou a queda do seu governo, ao sobreviver à moção de censura no parlamento que tinha sido iniciativa de parte do seu próprio partido. Hoje May, ainda sem apoios dentro do parlamento para aprovar o acordo para o Brexit, estará no Conselho Europeu para discutir a saída do Reino Unido da União Europeia com os líderes europeus.

Em Lisboa, Sonae Capital (-4,34%), Ibersol (-3,12%) e Galp Energia lideram as perdas e colocam o PSI 20 em terreno negativo.

Destaque para a Galp Energia perde 1,47% para os 14,08 euros numa altura em que o petróleo soma ganhos. No mercado petrolífero, o Brent avança 0,13%, para 60,23 dólares, enquanto o WTI cresce 0,20%, para 51,25 dólares.

Em contraciclo, destaca-se a subida da Pharol. A empresa liderada por Palha da Silva, soma 5,39%, para 0,18 euros, após ter sido anunciado que não vai fazer uso da autorização obtida, em novembro, para reforçar o seu capital e acorrer através desse meio ao aumento de capital da Oi.