Sonae reforça posição na Sonae Sierra ao comprar 10% do capital desta à Grosvenor

A Sonae informou esta sexta-feira ter reforçado a sua posição na Sonae Sierra, fruto da compra de 10% do capital que se encontrava na posse da Grosvenor Investments, conforme se pode ler no comunicado do grupo empresarial sediado na Maia.

A operação foi realizada por um montante estimado em 82,16 milhões de euros, o que representa um desconto implícito de aproximadamente 11% sobre o mais recente valor real líquido da Sonae Sierra, que data de setembro passado. A Sonae passa assim a deter 80% dos capitais da Sonae Sierra, reforçando assim a sua posição na empresa.

“O principal impacto desta operação nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo será a transferência de Reservas de «Interesses Sem Controlo» para «Capital Próprio do Grupo», uma vez que a Sonae já detém uma participação de controlo de 70% na Sonae Sierra”, esclarece o comunicado do grupo.

A Sonae faz ainda saber que “o exercício irrevogável desta opção de venda está condicionado à confirmação final por parte da Grosvenor na sequência da aprovação das contas consolidadas auditadas da Sonae Sierra para o exercício de 2020”.