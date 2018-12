A Sonae está a ultimar a aquisição da Arenal Perfumerías, grupo espanhol da área do retalho de para-farmácias e perfumarias com uma rede atual de 41 lojas instaladas principalmente no norte de Espanha, mas já tem um plano de expansão. Esse plano passa pela abertura de até 40 novas lojas e pelo relançamento do canal on-line – e prevê um investimento da ordem dos 50 milhões de euros.

Só no que se refere ao canal on-line, o grupo prevê investir cerca de 1,5 milhões por ano nos próximos cinco anos, na expectativa de que, a partir de 2023 esse veículo permita angariar receitas de 12 milhões por ano – sendo certo que o on-line está a ter uma procura cada vez mais intensa no mercado espanhol, o que tem velado os grandes grupos de retalho a desviarem importantes investimentos para esse segmento específico – como são os casos da Inditex e da El Corte Inglés. Neste momento, o on-line da Arenal responde por cerca de 2,1 milhões de euros de receitas anuais.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.