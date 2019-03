Sonaecom atinge lucros de 70 milhões de euros

A Sonaecom atingiu no final do exercício de 2018 um resultado líquido atribuível ao grupo de 70 milhões de euros, mais do que triplicando os 22,8 milhões atingidos no ano passado, ao mesmo tempo que registou um volume de negócios de 169,1 milhões, mais 14,6% que no ano de 2017, em base comparável.

“A área de telecomunicações da Sonae continua a apresentar fortes resultados, superando o mercado, embora refletindo a maturidade do mesmo em termos de penetração de serviços. A disciplina de custos e a eficiência operacional são a base dos seus ganhos de eficiência produtiva”, escreve o grupo em comunicado enviado à CMVM.

Os custos operacionais ascenderam aos 169,4 milhões de euros, 19,4% acimo do registado em 2017. O EBITDA total ascendeu aos 35,5 milhões de euros. O EBITDA do portefólio atingiu 2,4 milhões, que comparam com os 300 mil euros atingidos no ano passado. Assim, o EBT cresceu para os 24,4 milhões de euros no final de 2018, quando, no exercício anterior, tinha ficado nos 16,8 milhões.

Por outro lado, o resultado indireto atingiu os 42,7 milhões de euros, que compara com um valor de 6,8 milhões em 2017, “justificado pelos ajustamentos ao justo valor de alguns ativos”, e pelo ganho de capital gerado pela distribuição de capital do fundo AVP II”.

No que se refere ao setor de Media, “o jornal Público continuou a executar a sua estratégia digital, reforçando as suas competências digitais e a presença em plataformas online”. “O desempenho positivo das receitas de subscrição online e conteúdos conjuntamente com uma nova metodologia de registo de custos de distribuição traduziram-se num crescimento de 4% do total das receitas, quando comparadas com 2017”, refere ainda o documento.