Sondagem Aximage/JE: Recuperação do PSD deixa maioria absoluta do PS mais distante

A saúde está primeiro para os portugueses, já que quase metade dos entrevistados pela Aximage a apontaram enquanto uma aplicação de excedentes orçamentais, atribuindo-lhe a melhor “nota”. Nas macrocategorias que agregam várias prioridades, o reforço dos apoios e solidariedade social (incluindo aumento de reformas, do subsídio de desemprego e rendimento social de inserção) supera a melhoria dos rendimentos das famílias, que junta a diminuição do IRS para a classe média, do IVA e do Imposto sobre Produtos Petrolíferos.