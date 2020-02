Sondagem Aximage: Quase 60% dos adeptos acredita que o SL Benfica vai ser campeão

Apesar de ter vista a sua vantagem reduzir de sete para apenas um ponto em duas jornadas, 57,7% dos adeptos continua a acreditar que o Benfica vai conseguir reconquistar o campeonato, de acordo com uma sondagem levada a cabo pela Aximage para o “Jornal Económico”.

O FC Porto recolhe 30,7% da preferência dos adeptos para a vitória no campeonato e somente 1,3% acredita numa recuperação do Sporting que permita aos ‘leões’ chegar ao título.

Esta sondagem mostra também que apesar de manter a preferência da escolha dos adeptos, o favoritismo do Benfica tem vindo a oscilar. Na décima jornada, a equipa da Luz liderava o campeonato com mais dois pontos que os ‘dragões’ e uma percentagem de favoritismo de 59,2%, contra os 21,8% do FC Porto.

Curiosamente, volvidas cinco jornadas as ‘águias’ reforçaram a liderança na classificação com mais quatro pontos que o FC Porto, mas o seu favoritismo caiu para os 54,7%, enquanto o dos portistas aumentou para 25,3%. De registar ainda que, nesta sondagem, apenas 1% dos participantes acredita que nenhum dos três grandes será o vencedor do campeonato e 9,3% não tem opinião sobre o assunto.

A sondagem da Aximage foi realizada entre os dias 14 e 18 de fevereiro de 2020, tendo sido feitas 839 entrevistas a indivíduos maiores de 18 anos residentes em Portugal.