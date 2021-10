A vitória da coligação de centro-direita liderada pelo social-democrata Pedro Calado no Funchal foi antecipada na edição de agosto do Económico Madeira, que tinha como manchete o resultado de uma sondagem que apontava claramente para a mudança de poder na maior autarquia da região autónoma.

A sondagem realizada pela Aximage para o Económico Madeira apresentava ainda um elevado número de indecisos, com três em cada dez eleitores funchalenses a declararem que não tinham decidido em quem iriam votar a 26 de setembro, mas a vantagem de 14,1 pontos percentuais de Pedro Calado sobre Miguel Silva Gouveia, que procurava manter a Coligação Confiança à frente da Câmara do Funchal, dificilmente poderia ser revertida.

Os resultados da sondagem atribuíam 38,8% de intenções de voto à Coligação Funchal Sempre à Frente (PSD-CDS), enquanto a Coligação Confiança (PS-Bloco de Esquerda-PAN-MPT-PDR) convencia apenas 24,7% dos inquiridos, apontando para a reconquista da autarquia pelo centro-direita e a existência de maioria absoluta no executivo camarário, pois nenhum dos restantes candidatos tinha hipóteses de eleger sequer um vereador.

Os resultados oficiais no Funchal confirmaram no domingo a vitória de Pedro Calado, com 46,98% dos votos e seis vereadores, enquanto o centro-esquerda liderado por Miguel Silva Gouveia ficou por 39,72% e cinco vereadores. De fora ficaram os restantes, com a CDU (2,88%) à frente do Chega (2,58%).

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor. Edição do Económico Madeira de 1 de outubro.