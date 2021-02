Com as eleições autárquicas no horizonte (em setembro ou outubro), uma sondagem da Aximage aponta para uma mudança na Câmara do Funchal, e para uma forte polarização entre os candidatos apoiados pelo PS e pela coligação PSD/CDS-PP. Apesar de estes últimos ainda não terem escolhido o seu candidato à autarquia, Pedro Calado, atual vice-presidente do Governo Regional da Madeira, é aquele que reúne mais preferências, seguido por Eduardo Jesus (secretário regional do Turismo e Cultura), Pedro Ramos (secretário regional da Saúde e Proteção Civil) e Manuel António Correia (ex-secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais). Em todos os cenários, a sondagem mostra que Miguel Gouveia, atual presidente da Câmara Municipal do Funchal – depois de Paulo Cafôfo ter saído para liderar as listas do PS nas eleições regionais de 2019 -, perderia, com diferenças que se situam entre os 9,9 e os 38,5 pontos percentuais.

Pelas intenções manifestadas na sondagem, e tendo em conta os resultadas das últimas eleições autárquicas, Pedro Calado, Pedro Ramos e Eduardo Jesus conseguiriam maioria absoluta e, no mínimo, Manuel António Correia ficaria perto disso.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor. Edição do Económico Madeira de 12 de fevereiro.