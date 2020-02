Sondagem mostra que candidatura de Ana Gomes poderia ‘roubar’ recorde a Marcelo

Uma eventual entrada da ex-eurodeputada Ana Gomes na corrida a Belém diminuiria a probabilidade de Marcelo Rebelo de Sousa bater o recorde de 70,35% do votos estabelecido por Mário Soares na reeleição em 1991, mostra uma sondagem da Intercampus para o ‘CM’, ‘CMTV’ e ‘Negócios’.

Caso venha a candidatar-se, Ana Gomes conseguiria 8,8% das intenções de votos. O favorito continua a ser, no entanto, Marcelo Rebelo de Sousa, ao recolher a preferência de 58,5% dos inquiridos, mas a entrada de Ana Gomes, como possível candidata a Belém, faz com que, neste barómetro de fevereiro, sofra uma queda de 10 pontos percentuais face ao mês passado.

A antiga dirigente socialista, que se tem destacado pelo ativismo anticorrupção, fica ainda assim abaixo do deputado único do Chega, André Ventura, que no início do mês anunciou que será candidato às eleições presidenciais, previstas para o próximo ano. André Ventura consegue 9,3% das intenções de voto e sobe seis décimas face a janeiro.

A sondagem revela ainda que uma eventual candidatura da apresentadora de televisão Cristina Ferreira, que também já admitiu a possibilidade de concorrer um dia à Presidência da República, conseguiria um resultado inexpressivo, com apenas 2,4% das intenções de voto.

Já o atual presidente do PS, Carlos César, conseguiria apenas 1,3%, abaixo da bloquista Marisa Matias (com 4,6% das intenções de voto), o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa (2,6%).