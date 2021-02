Sondagem revela que 47% dos americanos são a favor da condenação de Trump em julgamento de impeachment

Pouco menos de metade dos americanos acham que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devia ser condenado no julgamento de impeachment no Senado, segundo sondagem da “Reuters” desta quarta-feira, 10 de fevereiro.

Segundo a sondagem, 47% dos entrevistados disseram ser a favor da condenação de Trump, que deixou a presidência a 20 de janeiro. Os outros 40%, afirmaram que Trump não devia ser condenado, e 13% dos entrevistados apontaram que “não tinham certeza” sobre a condenação. Donald Trump está a ser acusado de incentivar violência que se traduziu na invasão ao Capitólio.

Os resultados da pesquisa foram semelhantes aos que a “Reuters” tinha obtido em janeiro. No primeiro mês do ano, a sondagem realizada demonstrava que os americanos estavam divididos sobre se Trump devia ter permissão para voltar a ocupar cargos públicos. Ao todo, 51% tinha referido que Trump não devia ser autorizado a ocupar cargos no futuro, enquanto 38% garantiu que devia, e 10% dos inquiridos não tinham certeza.

Quanto ao acompanhamento do julgamento de Donald Trump, 71% dos entrevistados disseram que estavam a prestar “muito” ou “alguma” atenção ao julgamento, que foi desencadeado pelo impeachment de Trump na Câmara dos Deputados sob a acusação de incitar uma insurreição relacionada ao ataque de 6 de janeiro no Capitol que deixou cinco pessoas mortas.

Os outros 29% dos entrevistados disseram que estavam a dedicar-se “pouco” a “quase nenhuma” atenção ao teste. A sondagem foi realizada na terça-feira à noite, após o fim do primeiro dia completo do julgamento. Reuniu respostas de 500 adultos com idades entre 18 e 65 anos.