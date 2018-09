Sondagem SIC/Expresso: PS mais votado, mas é o que mais desce no Verão

O Expresso Diário publica esta sexta-feira uma sondagem que mostra PS e PSD se mantêm mais ou menos na mesma. Isto é nem os sociais-democratas descem nem os socialistas sobem.

No entanto o PS é ainda o partido mais votado. Mas se as eleições fossem hoje, não conseguia maioria absoluta. Segundo o barómetro de setembro para a SIC e para o Expresso, o PS foi mesmo o partido que mais perdeu em relação a julho.

Os resultados do estudo da Eurosondagem Expresso/SIC, realizado entre 5 e 12 de Setembro, revelam que o PS desce 0,6 pontos percentuais para 41,4% das intenções de voto, e o PSD de Rui Rio apresenta uma ligeira subida de 0,2% para 27,5%, mostrando que o desgaste que transparece para o público, fruto das críticas internas, não está a afectar as intenções de voto.

O Bloco de Esquerda registou uma subida marginal nas intenções de voto de 0,1% para 8%, apesar do “caso Robles” – deputado bloquista que se demitiu depois da notícia do Jornal Económico sobre o seu investimento no mercado imobiliário, contradizendo assim o que o partido defendia sobre a “especulação imobiliária”.

Por sua vez o CDS de Assunção Cristas, com 7,7% das intenções de voto, sobe de 0,2 pontos percentuais face à sondagem de há dois meses.

A CDU (comunistas) caiu 0,4 pontos percentuais para 6,9%, e o PAN (Pessoas-Animais-Natureza) manteve-se em 0%.

Ao nível da popularidade dos líderes, o Presidente da República registou uma subida de 0,1 pontos percentuais para 64,3%, e o primeiro-ministro desceu 0,5 pontos percentuais para 33,7%.

Rui Rio registou uma quebra de 1 ponto percentual para 9,9%.