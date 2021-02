S&P 500 e Nasdaq em novos máximos com esperanças de pacote de estímulos aprovado em breve

Os índices norte-americanos S&P 500 e Nasdaq atingiram novos máximos esta sexta-feira, no dia em que foram divulgados os dados da fraca recuperação laboral no país, que deverá dar mais força à aprovação do pacote de 1,9 biliões de dólares (1,58 biliões de euros) de apoio à economia.

O S&P 500 fechou a ganhar 0,31%, depois de ter atingido um máximo de 3.894,50 pontos durante o dia, fechando nos 3.886,84. Já o Nasdaq fechou a melhor semana desde novembro a subir 0,57%, depois de ter chegado aos 13.875,22 pontos. O Dow Jones encerrou a sessão a ganhar 0,30% até aos 31.148,24 pontos.

Os mercados parecem estar a reagir com otimismo aos fracos dados relativos à criação de emprego, que mostraram apenas mais 49 mil novos postos de trabalho em janeiro, ligeiramente abaixo da expectativa geral de 50 mil. Apesar da queda da taxa de desemprego parecer animadora, a redução dos 6,7% para os 6,3% deveu-se sobretudo à diminuição da taxa de participação no país.

Assim, o novo presidente Joe Biden já fez saber, em declarações esta sexta-feira, que irá mesmo avançar com o pacote de recuperação da economia apoiado pelo seu partido no Congresso, ainda que o tenha de fazer sem os 10 senadores republicanos necessários para ver a legislação aprovada. O Senado aprovou já a lei de orçamento que permite ao presidente propor o seu Plano de Resgate Americano, como deverá ser apelidada a legislação.

Por outro lado, as divulgações de resultados trimestrais acima das expectativas dos analistas têm dado força aos mercados, com os investidores a reagirem, por exemplo, aos planos da Ford de eletrificar uma parte maior da sua produção, ao mesmo tempo que o lucro do último trimestre foi superior ao apontado pelos analistas, mesmo apesar das receitas aquém do esperado. As ações do fabricante automóvel fecharam a ganhar mais de 1%.

Também a Activision, produtora de títulos para consolas como o famoso ‘Call of Duty’, fechou a ganhar mais de 9% depois de anunciar as suas projeções sólidas para 2021, isto numa altura em que a volatilidade associada ao fenómeno da GameStop parece dar sinais de acalmar.