S&P e Nasdaq negoceiam em alta. Investidores otimistas sobre relações entre EUA e China

Os três principais índices norte-americanos iniciaram a última sessão da semana a negociar mistos, com sinais positivos sobre as relações entre a China e os Estados Unidos a animarem os investidores.

Nesta altura, o S&P 500 sobe 0,28% para 2.816,38 pontos e o tecnológico Nasdaq avança 0,68% para 7.682,55 pontos, enquanto o industrial Dow 30 cai ligeiramente (0,06%) para 25.695,10 pontos.

“Os mercados poderiam atingir novas máximas recordes se a questão comercial com a China for resolvida, então toda vez que há uma história positiva nessa frente (isso) vai colocar um tom positivo no mercado”, disse Randy Frederick, vice-presidente de trading e derivativos da Charles Schwab, citado pela Reuters.

O analista do Millennium investment banking, Ramiro Loureiro, Analista de Mercados, a nível empresarial “as respostas positivas às contas da Broadcom e Ulta Beauty contrastavam com as reações negativas aos números de Adobe, que apontou fracas projeções, e Oracle, que mostrou a primeira quebra nas receitas desde 2016 e desiludiu nas previsões”.

Os resultados ajustados da Adobe foram de 1,71 dólares por ação no primeiro trimestre fiscal superarando os 1,62 dólares por ação antecipados pelos analistas, enquanto as receitas aumentaram 25,1% em termos homólogos, para 2,60 mil milhões de dólares e ultrapassaram os 2,55 mil milhões esperados. Já a Oracle revelou a primeira quebra nas receitas desde 2016 e ficou aquém das estimativas dos analistas, registando resultados operacionais recorrentes de 5,55 dólar por ação no primeiro trimestre fiscal.

Wall Street negoceiam em linha com as pares europeias, EuroStox50 e do Dax que negoceiam em terreno positivo, ainda que o PSI20 esteja em queda.

No mercado petrolífero, o Brent cai 0,91% para 66,68 dólares, enquanto o crude WTI recua 0,92% para 58,11 dólares.