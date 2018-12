‘Special fact’: demissão de Mourinho dinamiza ações do Manchester United

O despedimento de José Mourinho está a ter efeitos colaterais. José Mo

José Mourinho tornou-se treinador do Manchester United no verão de 2016, depois de ter sido despedido, meses antes, do cargo de manager do Chelsea FC, de Londres, pelo qual conquistou três Premier League, em duas passagens. Nos Red Devils, como é conhecido o Manchester United, o técnico português ganhou uma Liga Europa, uma Taça da Liga Inglesa e a Community Shield (a supertaça inglesa).

O técnico português, que venceu ainda campeonatos nacionais em Portugal, Espanha e Itália, duas ligas dos campeões (ao serviço do FC Porto e do Inter de Milão), deixa o Manchester United na sexta posição, com 26 pontos, a 19 pontos do líder, o grande rival da cidade dos Beatles, o Liverpool FC, que nunca ganhou uma Premier League, competição instituída em 1992, substituindo o campeonato nacional da primeira divisão de futebol inglês.

Nas competições europeias, José Mourinho, que sempre passou a fase de grupos da Liga dos Campões, deixou o Manchester United nos oitavos de final da principal competição europeia de clubes, e vai defrontar o clube francês Paris Saint-Germain.