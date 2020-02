Sporting: Assembleia destitutiva não vai avançar, anuncia Rogério Alves

Rogério Alves rejeitou o pedido para a realização de uma Assembleia-Geral destitutiva dos órgãos diretivos do Sporting Clube de Portugal. A informação é avançada esta terça-feira, 11 de fevereiro pela “SIC Notícias”.

“A Mesa da Assembleia delibou por unanimidade, isto é, indeferir, o requerimento que nos havia sido apresentado no dia 7 de janeiro do corrente”, informou Rogério Alves.

No dia 7 de janeiro o movimento ‘Dar Futuro ao Sporting’ liderado por dois sócios do clube de Alvalade entregou a Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) dos leões, a documentação necessária para a realização de uma assembleia geral extraordinária (AGE), tendo como ponto único a destituição dos atuais orgãos sociais do clube, em particular do presidente Frederico Varandas. No manifesto entregue constavam os motivos que levaram ao pedido de marcação deste reunião.

A decisão deveria ter sido conhecida no dia 4 de fevereiro, mas Rogério Alves afirmou na altura que eram necessários mais esclarecimentos. “A Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal vem por este meio informar que os serviços analisaram os aspetos formais do requerimento, tendo apurado um total de 383 sócios subscritores válidos que correspondem a 1.365 votos. Previamente à apreciação final do teor do requerimento foram hoje solicitados alguns esclarecimentos aos requerentes. Uma vez obtidos esses esclarecimentos será proferida uma decisão, a qual será tornada pública”, informou em comunicado Rogério Alves.

Em resposta a este adiamento os representantes do movimento ‘Dar Futuro ao Sporting’, mostrou “profunda estupefação” perante esta decisão e lamentou a atitude da MAG do Sporting.