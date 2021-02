A ‘novela’ que se arrastava desde o início da temporada conheceu o seu capítulo final a 1 de feveiro, dia em que o mercado de transferências fechou em Portugal. Paulinho mudou-se do SC Braga para o Sporting Clube de Portugal com os ‘leões’ a pagarem um total de 18 milhões de euros, naquela que é a contratação mais cara da história do emblema ‘leonino’.

O negócio envolveu também a ida para o Minho em definitivo de Cristián Borja, por quem os minhotos pagaram três milhões de euros e do avançado Andraž Šporar por empréstimo até ao final da presente época. Dos 18 milhões de euros, o Sporting pagou ao SC Braga por Paulinho 13 milhões, mais vai ainda os ordenados do avançado esloveno e do defesa colombiano durante três, dos quatro anos de contrato que assinou com o clube minhoto.

O valor pelo qual o internacional português chega a Alvalade polvoriza assim algumas das contratações mais caras do clube, como de Bas Dost por 11,8 milhões de euros, do argentino Luciano Vietto por 11 milhões, de Bruno Fernandes por 9,7 milhões de euros e de Marcos Acuña por 9,6 milhões de euros.

