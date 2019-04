Springwater Portugal passa a Wamos Portugal

A Springwater Portugal, empresa da área do turismo que detém, entre outras, a TopAtlântico e a Geostar, acaba de assumir o nome do grupo internacional a que pertence, passando a designar-se Wamos Portugal, diz a empresa em comunicado.

A alteração da marca surge num momento em que este grupo turístico de grande dimensão reforça o seu posicionamento nos vários segmentos em que atua no mercado ibérico.

A agora Wamos Portugal integra as marcas TopAtlântico, Geostar, CWT, BCD Travel, TA DMC, Sporski, Take Off, Mega Viagens, Loja de Cruzeiros, Magnet Consolidator Services Company e a ATR GSA – Atividades Turísticas e Representações.

O grupo integra igualmente marcas presentes noutros países como Top Atlântico em Moçambique e TA Turismo em Angola, entre outras.

Em Espanha, o grupo detém a companhia área Wamos Air, os operadores turísticos Wamos Tours e Wamos Circuitos e a rede de agências de viagens Nautalia.

Entre outras participadas, integra a Wamos Air, a terceira companhia aérea de longo curso de Espanha, com uma frota de cinco Boeing 747-400 e cinco Airbus 330-200, e a Wamos Tours, o primeiro operador turístico espanhol e um dos três principais nas Caraíbas e América Central.

José Martins de Jesus, CEO da Wamos Portugal, em comunicado, diz que “temos a mesma visão de crescimento e de aposta no turismo em Portugal e Espanha, mercados que apresentam um enorme potencial de expansão e no qual estamos presentes em toda a cadeia de valor do setor”.

Em 2018, o Grupo Wamos faturou cerca de 1100 milhões de euros e emprega atualmente mais de duas mil pessoas em Espanha e Portugal.

Com base nos resultados previsionais de fecho, a Wamos Portugal apresenta uma faturação total de 2018 de 440 milhões de euros.

“Vamos continuar a crescer a um ritmo constante com o objetivo de assegurar os resultados obtidos, um maior aproveitamento de economias de escala, o controlo de custos e a manutenção da rentabilidade”, diz em comunicado Eduardo Montes, presidente executivo do Grupo Wamos desde 2018 e ex-vice-presidente e membro do Comité Executivo da Siemens AG, o mesmo gestor adianta que “o grupo está dimensionado para reforçar o seu posicionamento no mercado e pronto para entrar em novos segmentos de negócio”.