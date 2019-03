Standard & Poor’s sobe ratings do Santander em Portugal

A agência Standard & Poor’s (S&P) subiu hoje os ratings do Santander, para BBB na dívida de longo prazo e para A-2 na dívida de curto prazo, dentro do grau de investimento. O outlook do Banco mantém-se estável.

Isto surge depois da subida do rating do Estado português, que se traduz numa melhoria da avaliação do risco de Portugal. A notação de base do Santander (stand alone credit profile – SACP) mantém-se em “bbb-“.

Na nota de avaliação, a S&P refere que “os ratings do Santander são os mais elevados entre os bancos que avaliamos em Portugal, assim como o SACP (stand alone credit profile), o perfil de crédito individual, que permanece inalterado em bbb-“.

“Esta avaliação reflete a vantagem competitiva que o Santander tem sobre os seus concorrentes domésticos”, diz o comunicado.

“A elevada qualidade dos ativos, verificada mesmo durante a crise, permitiu fortalecer ainda mais os perfis comercial e financeiro, enquanto os outros bancos domésticos permaneceram focados na redução da forte exposição aos NPEs”, adianta a S&P.

A agência realça ainda que o Santander – o segundo maior banco privado português em ativos – tem uma forte posição competitiva em Portugal que, combinada com um perfil de financiamento equilibrado, suporta a sua posição de credibilidade em termos individuais.

As atuais notações de rating da dívida de longo prazo do Banco, em comparação com os níveis da República Portuguesa são as seguintes: Fitch – BBB+ (Portugal – BBB); Moody’s – Baa3 (Portugal – Baa3); S&P – BBB (Portugal – BBB); e DBRS – A (Portugal – BBB).