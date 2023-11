A terceira edição do Grow Innovation Award tinha ainda como finalistas a Actif, que esta quinta-feira foi uma das vencedoras do Road 2 Web Summit, a Tucuvi, a Spotlite e a Wingdriver.

16 Novembro 2023, 21h15

A startup portuguesa Mycareforce foi a vencedora da terceira edição do Grow Innovation Award, promovido pelo grupo José de Mello. A empresa de tecnologia para o sector da saúde recebeu 10 mil euros, tendo-se destacado com a sua plataforma digital para preenchimento de turnos de equipas clínicas.

Entre os finalistas estavam ainda a Actif, que esta quinta-feira foi uma das vencedoras do Road 2 Web Summit, a Tucuvi, a Spotlite e a Wingdriver. Porém, foi o piloto da Mycareforce, instalado no Hospital Cuf Tejo, que sobressaiu neste programa que promove a ligação dos empreendedores às subsidiárias da José de Mello.

No projeto com a Cuf, o objetivo foi testar a aplicabilidade da solução, que conta com mais de 14 mil profissionais de saúde inscritos, na contratação de enfermeiros.

Lançado em 2017, o Grow, que abrange todas participadas do grupo José de Mello, contactou com 2.500 startups, o que resultou em 53 pilotos e 15 contratos comerciais.

“O Grow Innovation Award reforça a nossa cultura de inovação e o nosso compromisso com o empreendedorismo. Através do Grow, pretendemos continuar a valorizar e incentivar parcerias entre startups e grandes empresas”, afirmou Pedro Rocha e Melo, administrador executivo da José de Mello, na cerimónia de entrega dos galardões, que se realizou na terça-feira, à margem da Web Summit, em Lisboa.