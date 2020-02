Startup portuguesa Unbabel reforça presença na América do Norte

A startup portuguesa Unbabel, que alia a Inteligência Artificial de última geração com pós-edição humana à tradução automática, anunciou esta terça-feira, um reforço na presença na América do Norte ao contratar o investidor Miles Kane para os cargos de diretor-geral e vice-presidente de vendas para aquela região.

A Unbabel conta, atualmente, com um escritório em São Francisco (Califórnia) e outro de pesquisa de Inteligência Artificial em Pittsburgh (Pensilvânia). A empresa criada em 2013 está a criar as suas equipas de contas estratégicas tanto em São Francisco como em Nova Iorque com o objetivo de responder à crescente base de clientes e para futuras oportunidades de mercado, de acordo com um comunicado divulgado esta terça-feira.

Com mais de uma década de experiência a criar e a liderar equipas de vendas em startups de forte crescimento na América do Norte e na EMEA (Europa, Médio Oriente e África), Miles Kane entrou na ‘família’ da empresa de origem portuguesa há cerca de um mês.

O gestor norte-americano já desempenhou cargos de liderança em vendas na Drift, abrindo o escritório em São Francisco e criado a primeira equipa de vendas corporativas daquela empresa. Foi também vice-presidente de vendas na Altocloud (adquirida pela Genesys) e diretor de vendas na SmartBear (que foi comprada pela sociedade de private equity Francisco Partners), onde liderou a expansão para a EMEA através da abertura de um novo escritório na Irlanda.

A Unbabel fechou em setembro uma ronda de investimento Série C no valor de 60 milhões de dólares (cerca de 54 milhões de euros). Hoje conta com mais de 200 colaboradores distribuídos pelos escritórios de São Francisco, Nova Iorque e Pittsburgh. Marcas como Facebook, Microsoft, Booking.com e a easyJet usam a Unbabel para aumentar o nível de satisfação do cliente e tornar as suas operações de apoio ao cliente mais eficientes.