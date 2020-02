STE descontente com proposta do Governo quer “grande manifestação de todos os trabalhadores”

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues, manifestou descontentamento após a reunião desta quarta-feira com o Governo, justificando que o processo de “negocial teve zero” e não exclui a hipótese de uma greve geral.

“Não esperávamos [esta posição do Governo] até porque nos convidaram a apresentar contrapropostas. O Governo mantém aquela que é a sua posição inicial de apenas quarta e quinta posição, a dos assistentes operacionais e técnicos. Para os outros trabalhadores não temos mais nada. Deu por terminada a negociação”, explicou Helena Rodrigues, em declarações aos jornalistas, transmitidas pela RTP3, à saída da reunião.

A responsável sindical defendeu que as remunerações “não é uma questão só dos trabalhadores da Administração Pública”, mas sim “uma questão de todos os trabalhadores portugueses”, pelo que a resposta deve ser “conjunta”.

“Todas as centrais sindicais, todas as organizações sindicais, com uma demonstração ao Governo de uma grande manifestação de todos os trabalhadores”, disse Helena Rodrigues, considerando que as reuniões com o Governo “não é um processo negocial, de negocial teve zero”.

“Conversarei com todos aqueles que estejam dispostos a conversar queiram avançar com uma grande manifestação”, frisou, acrescentando que “os trabalhadores devem começar a pensar se essa greve geral não deve acontecer “.

As declarações de Helena Rodrigues surgem depois da coordenadora da Frente Comum ter anunciado que o Governo reforçou de sete para 10 euros o aumento dos funcionários públicos cuja remuneração atual está entre os 635 e os 683 euros mensais, manifestando desagrado com esta proposta.

“A resposta do Governo foi manter em 0,3% a atualização salarial para os funcionários públicos e aumentou de sete para 10 euros a atualização para os níveis 4 e 5 da Tabela Remuneratória Única”, referiu Ana Avoila, citada pela Lusa.