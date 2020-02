Sucessora de Angela Merkel na CDU demite-se da liderança do partido

A política alemã Annegret Kramp-Karrenbauer – conhecida pelas iniciais AKK – demitiu-se esta segunda-feira da liderança da União Democrática Cristã (CDU), o partido de Angela Merkel. O anúncio de que a sucessora da chanceler alemã não iria candidatar-se à liderança dos democratas-cristãos nas próximas eleições foi feito por um porta-voz do partido num comunicado divulgado esta manhã.

O cargo de dirigente do partido e candidato a chanceler devem ser ocupados pela mesma pessoa, segundo a CDU. “É por isso que AKK disse que não irá candidatar-se a chanceler”, explicou o mesmo porta-voz, nessa mensagem.

A notícia da renúncia de Annegret Kramp-Karrenbauer surpreenderá certamente tanto os militantes da CDU como o eleitorado alemão, porque esta era considerada a figura politicamente mais próxima de Angela Markel, sendo até apelidada de “mini-Merkel”.

Annegret Kramp-Karrenbauer – que nasceu em 1962, no estado alemão Saarland- chegou à CDU com apenas 19 anos e foi há pouco mais de um ano eleita como líder do partido da Alemanha, colocando fim a 18 anos de Angela Merkel. A candidata à liderança do partido venceu o advogado e antigo líder do grupo parlamentar dos democratas-cristãos, Friedrich Merz, na segunda ronda de votações, com 51,8% dos votos.

A imprensa local refere que Annegret Kramp-Karrenbauer deverá falar aos jornalistas sobre o assunto às 12h00 (hora de Berim). Por sua vez, a CDU irá organizar um processo de escolha de um candidato até ao próximo verão.

