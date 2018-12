A Tabaqueira quer duplicar o número de clientes de tabaco aquecido em Portugal durante o próximo ano, assegurou Miguel Matos, diretor geral da empresa da multinacional norte-americana Philip Morris, em declarações ao Jornal Económico. Segundo este responsável, neste momento, a Tabaqueira conta já com cerca de 170 mil consumidores deste tipo de tabaco no nosso país, sendo o objetivo chegar aos 340 mil no final de 2019.

