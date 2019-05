TAP estreia novo Airbus A330-900neo na rota entre Lisboa e São Paulo

A TAP Air Portugal estreou esta semana um novo Airbus A330-900neo na rota entre Lisboa e São Paulo, no Brasil. “O A330-900neo da companhia, com a matrícula CS-TUA, já entrou em operação tendo efetuado o seu primeiro voo comercial na rota Lisboa-São Paulo”, informa a companhia aérea portuguesa, através de um comunicado.

“A companhia já tem assim, no total, seis aeronaves deste modelo a operar na frota do longo curso. As duas frequências diárias da rota Lisboa-São Paulo já são maioritariamente operadas pelos novos aviões do modelo Airbus A330neo da frota da TAP”, destaca. “Ao todo, até ao final de 2019, a companhia receberá 19 Airbus A330-900neo para reforçar e expandir a frota de longo curso”.

“A TAP Air Portugal é a única companhia aérea do mundo a beneficiar dos muitos atributos desta aeronave mais eficiente e de maior alcance. E é também pioneira ao oferecer neste avião mensagens de texto ilimitadas grátis, via wi-fi, em voos transatlânticos, sem qualquer custo e para todos os passageiros. A TAP continua, assim, a investir no processo de modernização e crescimento da sua frota, tornando-a numa das mais modernas do mundo. Até 2025, serão 71 as novas aeronaves da companhia”, salienta-se no mesmo comunicado.