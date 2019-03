TAP melhora 30 posições no ranking da pontualidade em fevereiro

A TAP subiu ao 53.º lugar do ranking da pontualidade da empresa de estatísticas OAG em fevereiro deste ano, face à 83.ª posição que registava no mesmo mês de 2018.

Num relatório publicado no site da empresa, a OAG deu conta de 83,1% de chegadas pontuais por parte da companhia aérea nacional no mês passado e cancelamento de 0,5% de um total 9.100 voos.

Em fevereiro de 2018 a transportadora liderada por Antonaldo Neves contava com 75,7% de chegadas dentro do horário previsto e 0,6% de cancelamentos, num total de 9.376 voos.

Ao longo do ano passado estes valores foram piorando. Em julho, a TAP foi a sétima pior classificada entre 156 empresas na lista da OAG, com 47,1% de chegadas a tempo e 1,7% de cancelamentos em 12.535 voos.

Em agosto, a transportadora portuguesa registou 51,4% de chegadas sem atrasos, 1,2% de cancelamentos e um total de 12.551 voos, o que se traduziu na posição 159 do ‘ranking’.

A SATA International, por sua vez, continua no fundo do ranking, ocupando a posição 150 em 159, com 57% de pontualidade e 2,4% de cancelamentos em 396 voos. A Sata Air Azores, por sua vez, está listada no lugar 145, sendo que em fevereiro 61,2% dos voos da companhia aérea foram pontuais. 2,1% foram cancelados num total de 866. Em 2018, no mesmo mês, esta companhia estava no 40.º lugar do ranking.

No topo do ranking está a sul-africana Safair, com uma pontualidade de 96%, seguida da Garuda Indonesia (95,5%) e da Copa Airlines (94,6%).