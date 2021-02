Taxa de desemprego em 2020 foi de 6,8% em Portugal

A taxa de desemprego em 2020 foi de 6,8%, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), um aumento de 0,3 pontos percentuais (p.p.) em relação ao verificado em 2019. No último trimestre do ano, a estimativa do INE é que a taxa de desemprego tenha sido de 7,1%, uma queda de 0,7 p.p. em relação ao trimestre anterior, mas que fica 0,4 p.p. acima do resultado homólogo de 2019.

A publicação destaca a taxa de subutilização do trabalho, que subiu no ano em consideração até aos 13,9%, 1,2 p.p. acima do registado em 2019.

