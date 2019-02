Taxa de desemprego em Portugal em janeiro sobe para 6,7%

A estimativa provisória da taxa de desemprego de janeiro de 2019 é 6,7%, tendo aumentado 0,1 p.p. (pontos percentuais) em relação ao mês anterior. Em dezembro, a taxa de desemprego situou-se em 6,6%, com a população desempregada a diminuir 0,4% (1,5 mil pessoas) e a população empregada a aumentar ,4% (18,4 mil).

Segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quinta feira, a estimativa provisória da população empregada em janeiro correspondeu a 4,849,3 mil pessoas, tendo aumentado 0,2% em relação a dezembro de 2018. Já a taxa de emprego situou-se em 62,3%, tendo-se mantido inalterada em relação ao mês anterior, aumentando 0,2 pontos percentuais (p.p.)

No mesmo documento, a agência de estatísticas confirma que no arranque do ano as taxas de desemprego dos jovens e dos adultos foram estimadas em 17,8% e 5,8%, respetivamente. Em relação ao mês precedente, a primeira diminuiu 0,3 p.p., enquanto a segunda aumentou 0,1 p.p.