Taxa de participação nas eleições em Espanha já é superior à das eleições de 2016

A taxa de participação nas eleições gerais de Espanha era de 41,48% às 14:00 (13:00 em Lisboa) de hoje, quase cinco pontos percentuais acima da mesma taxa nas eleições anteriores, de 26 de junho de 2016 (36,87%), segundo dados oficiais.

Até às 20h00 locais (19h00 em Lisboa), os quase 37 milhões espanhóis vão escolher os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais, havendo ainda eleições para o parlamento regional na Comunidade Valenciana.

Para garantir o envio e o tratamento seguros dos resultados eleitorais, evitando ciberataques, o Governo lançou um novo sistema de segurança. Mais de 92.000 agentes de diferentes forças de segurança foram destacados para assegurar a segurança no ato eleitoral, tendo o Ministério do Interior reforçado também as medidas de combate ao terrorismo com o nível 4 de alerta.

Nas últimas eleições gerais, realizadas em junho de 2016, o PP obteve 33,0% dos votos (137 deputados), o PSOE 22,7% (85), o Unidos Podemos 21,1% (71), o Cidadãos 13,1% (32), havendo ainda uma série de pequenos partidos regionais com menor representação (25).

