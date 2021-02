A cortiça portuguesa chegou a Marte e Paulo Chaves explica porquê. Trata-se do engenheiro do grupo ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade que geriu o mais recente projeto português de alta tecnologia espacial, desenvolvido no âmbito das três missões integradas na exploração em curso no solo de Marte – onde o pequeno rover Perserverance pousou, na cratera Jezero, a 18 de fevereiro –, liderada pela agência espacial norte-americana NASA, em cooperação com a sua congénere europeia ESA.

Paulo Chaves explicou ao Jornal Económico todo o envolvimento do consórcio português no desenvolvimento e validação da “cápsula cTPS de reentrada atmosférica”, durante os 50 minutos matinais que consagra ao footing no Tagus Park, perto de Oeiras. É esta cápsula, moldada em compósitos de cortiça, que trará até ao nosso planeta, em 2031, as amostras do solo de Marte.

