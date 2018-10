Tecnologia lidera perdas em Wall Street

Wall Street fechou esta segunda-feira misto, com os índices Dow Jones e S&P 500 a recuperarem no final da sessão, após terem sido penalizados ao longo do dia pelas tensões comerciais. Por outro lado, o setor tecnológico não seguiu a tendência e fechou no ‘vermelho’.

O industrial Dow Jones ganhou 0,15% para 26.488,04 pontos, enquanto o S&P 500 deslizou 0,03% para 2.884,6 pontos. O tecnológico Nasdaq caiu 0,67% para 7.735,95 pontos.

As tensões comerciais voltaram a escalar depois de o secretário de Estado dos EUA, Michael Pompeo, ter dito que há um “desacordo fundamental” com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, durante uma reunião em Pequim e salientou as crescentes tensões entre as duas maiores economias do mundo.

Por sua vez, Wang Yi acusou os EUA estão a interferir nas relações entre a China com Taiwan, “é completamente contra os interesses dos dois povos”. A China anunciou ainda que vai reduzir o dinheiro de reserva dos bancos comerciais, permitindo libertar 110.000 milhões de dólares norte-americanos em crédito, e atenuar o impacto da guerra comercial com Washington.

No mercado cambial, a moeda norte-americana apreciou-se 0,26% contra o euro para 1,1494 dólares e 0,21% contra a libra para 1,3092 dólares. Já face à par japonesa, o dólar desvalorizou 0,50% para 113,15 ienes. A sessão ficou também marcada pelo feriado norte-americano Columbus Day, que foi a razão pela qual o mercado de dívida esteve encerrado.