Tecnológicas animam Wall Street

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque fecharam a sessão desta quinta-feira a negociar em alta. O setor tecnológico impulsionou os ganhos.

O S&P 5o0 subiu 1,11&, para 2.855,62 pontos; o tecnológico Nasdaq valorizou 1,52%, para 7.493,27 pontos; e o industrial Dow Jones ganhou 0,84%, para 25.962,51 pontos.

A Apple teve um dia particularmente positivo nos mercados ao valorizar 3,68%, dias antes do evento, marcado para dia 25 deste mês, no qual a empresa de Cupertino vai anunciar uma televisão e um serviço de vídeo. Estes dois novos segmentos deverão impulsionar as receitas da Apple e, simultaneamente, reduzir a dependência das vendas do iPhone.

A Needham elevou a cotação sobre Apple para stong buy, o que incentivou a compra dos títulos da empresa por parte dos investidores, e também aumentou o preço-alvo da ação, para 225 dólares, acima dos 180 dólares. A Needham justificou a decisão porque encara a Apple como uma empresa de ecossistema, em vez de uma empresa que apenas vende produtos diferentes.

A analista da Needham, Laura Martin, numa nota aos clientes e citada pela agência Reuters, revelou que antecipa melhores resultados da Apple dos segmentos dos “Serviços” e “Wearables, Home & Accessories”.

O Citigroup também aumentou o preço-alvo da Apple, de 180 dólares para 180 dólares, uma vez que antecipa que a empresa liderada por Tim Cook vai recomprar ações aos investidores (share buyback) e aumentar a distribuição de dividendos no próximo mês.

Nos semicondutores, destaque para a maior fabricante de chips para computadores, a Micron, que disparou 9,6% depois de ter apresentado resultados acima das expectativas. A empresa também anunciou que vai reduzir a produção de chips de forma a não reduzir a exposição à diminuição da procura.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está em queda. Em Londres, o Brent, referência para o mercado europeu, está a cair 1,18%, para 67,69 dólares, enquanto o West Texas Intermediate perde 0,61%, para 59,86 dólares.