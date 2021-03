Tecnológicas elevam Wall Street no arranque da sessão

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta terça-feira, 9 de março, em terreno positivo, com todos os índices no ‘verde’, contrariando a tendência do dia de ontem, quando a incerteza gerou perdas no S&P 500 e, especialmente, no Nasdaq.

Na abertura desta sessão, o S&P 500 sobe 1,33% para 3.872,03 pontos, o tecnológico Nasdaq valoriza 2,54%, para 12.929,72 pontos, e o industrial Dow Jones sobe 0,65%, para 32.008,39 pontos.

Em destaque nesta abertura surge a GameStop ao valorizar 18,25% para 230 dólares, continuando a trajetória ascendente que tem registados nos últimos dias.

Nas principais empresas tecnológicas, a Apple sobe 3,7% para 120,69 dólares, enquanto a Microsoft cresce 2,99% para 234,14 dólares. O Facebook valoriza 3,44% para 264,08 dólares e a Amazon valoriza 3,71% para 3.061,36 dólares.

Nas empresas automóveis, a Nio Inc destaca-se ao subir 8,83% para 38,32 dólares e a Tesla surge no ‘verde’ ao ganhar 8,36% para 610,08 dólares, apesar das notícias darem conta de que a empresa de Elon Musk perdeu um terço do seu valor em menos de um ano, e insurge-se depois de cinco sessões a negociar negativamente.

No sentido contrário, a American Express perde 3,77% para 144,60 dólares e a Walt Disney desvaloriza 2,14% para 197,59 dólares. A Goldman Sachs deprecia 1,22% para 330,12 dólares e a JP Morgan está no ‘vermelho’ ao perder 1,40% para 150,79 dólares.

A farmacêutica Acadia perde 48,25% para 23,69 dólares por o regulador negar um novo medicamento para o tratamento de alucinações relacionadas com a demência.