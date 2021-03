Tecnológicas impulsionam Wall Street no arranque da sessão

Temas como a TAP, a Groundforce e a venda de seis barragens da EDP no Douro vão estar em destaque nas audições parlamentares, numa semana em que os deputados deverão renovar o estado de emergência a partir de 1 de abril. A semana conta ainda com as novas projeções económicas do Banco de Portugal, o procedimento dos défices excessivos e a cimeira europeia.