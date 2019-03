Tem cartão de pagamentos? Atenção a estas informações do Banco de Portugal

Quem contas bancárias abertas em bancos portugueses ou internacionais tem de ter acesso a um cartão que lhe permita realizar movimentos nessas mesmas contas. Ou, pelo menos, são essas as informações que fornecem nos balcões de atendimentos dos bancos espalhados pelo país. O Banco de Portugal (BdP) divulgou algumas informações a que os portugueses devem ter atenção casoutilizam esse cartão.

O BdP explica que os prestadores de serviços nesta área “não são obrigados a disponibilizar cartões aos seus clientes ou a renová-los”, embora exista uma exceção: se o cliente for titular de uma conta de serviços mínimos bancários a instituição bancária em questão é obrigada a fornecer um cartão de débito para que este a consiga movimentar.

Caso o prestador decida não renovar um cartão, tem de comunicar a decisão ao titular da conta dois meses antes da data. Isto serve também para os titulares das próprias contas, que não sendo obrigados a renovar, e caso não o queiram fazer, têm de avisar o prestador de serviço com antecedência.

O banco onde tem uma conta aberta também não lhe pode enviar cartões de multibanco – i.e, o cliente titular da conta tem de solicitar um cartão para que este lhe seja enviado, a não ser que se trate de uma renovação automática por o prazo estar a chegar ao fim, conforme explica o supervisor da banca.

O seu cartão está a demorar demasiado tempo a chegar? A primeira decisão a fazer é contactar o banco. Por existir a hipótese de ocorrência de um erro ou um desvio, o cliente deve sempre informar-se sobre o tempo em que o cartão deve ser entregue na morada definida. Se por alguma razão no final do prazo previsto não tiver recebido o cartão ou o PIN referente ao mesmo deve contactar de imediato o prestador de serviços designado.

O banco central avisa ainda que deve memorizar o seu PIN quando o recebe e que deve destruir o envelope que traz o código. O código do novo cartão pode ser sempre alternado em qualquer caixa automática de multibanco para que seja mais fácil decorar. Ainda assim, o BdP garante que “deve ter cuidado na escolha do código” e que nunca deve usar dígitos associados a aniversários, dados pessoais ou combinações fáceis como ‘1234’, sendo que o código escolhidos não deve ser utilizado para outros fins como palavras-chave de redes sociais.

Ainda em relação ao código que dá acesso aos seus dados bancários, o BdP alerta que nunca deve escrever o PIN no próprio cartão ou em outro qualquer “suporte que mantenha próximo do cartão”, além de não dizer “a outras pessoas qual é o código secreto”. Além disso, os dados do seu cartão devem sempre estar num local seguro. “Em caso de roubo, perda ou apropriação indevida do cartão” os dados vão facilitar o contacto, avisa o BdP.