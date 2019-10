Tem dúvidas sobre em que partido votar? Esta plataforma vai ajudá-lo

O porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a área das Finanças Públicas disse que a conferência de imprensa de Mário Centeno “acabou por se resumir a uma mão cheia de nada, com três críticas perfeitamente rebatíveis, com números atirados ao ar e sem qualquer sustentação por parte de alguém que é ministro das Finanças”.