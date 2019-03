“Temer é o líder da organização criminosa”, escreveu o juiz na decisão judicial

Na decisão judicial de 46 páginas que sustenta o mandado de prisão do ex-presidente do Brasil, a que a revista ‘Veja’ teve acesso, o juiz Marcelo Bretas justifica o documento com o facto de Michel Temer ser “o líder da organização criminosa” e o “principal responsável pelos atos de corrupção aqui descritos.

“Por sua posição hierárquica como Vice-Presidente ou como Presidente da República do Brasil (até recente 31/12/2018), e a própria atitude de chancelar negociações do investigado LIMA o qual seria, em suas próprias palavras, a pessoa “apta a tratar de qualquer tema”, é convincente a conclusão ministerial de que Michel Temer é o líder da organização criminosa a que me referi, e o principal responsável pelos atos de corrupção aqui descritos”, escreveu o juiz que ordenou a prisão de Michel Temer, de acordo com a publicação da versão online da revista brasileira.

O ex-presidente do Brasil, Michel Temer, foi detido esta quinta-feira no âmbito da investigação associada à Lava Jato, sendo que o mandado de prisão foi expedido por um juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, avança a edição online da ‘Folha de São Paulo’.

Michel Temer, que liderou os destinos do Brasil após a destituição de Dilma Rousseff e até à eleição de Jair Bolsonaro, poderá não ser o único detido do seu executivo, tendo em conta que falta cumprir o mandado de prisão contra o ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco.

O ex-presidente do Brasil vai responder por dez inquéritos, sendo que cinco destes estavam no Supremo Tribunal Federal e após a tomada de posse de Jair Bolsonaro, os processos foram encaminhados para a primeira instância.